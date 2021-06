(Di lunedì 28 giugno 2021) Ci sono treragazzi che vincono a : cosa è successo e chi sono. (screenshot video)Cambio della guardia a– Intesa Vincente, il quiz show dell’estate di Raiuno, in onda ogni pomeriggio prima del tg delle 20.00: tre giovani donne che vengono da Foligno, in provincia di Perugia, sono state infatti protagoniste per una decina di puntate. Ieri per loro è arrivata la clamorosa eliminazione. Ti potrebbe interessare anche ->, chi sono le Pignolette: campionesse al gioco Sono Serena, Lucia e Ilaria, le protagoniste del quiz show, le quali hanno scelto ...

È incontro anche quello tra i corpi degli attori circensi della compagnia ZeC , nella sua forma più concreta: il loro 8ième Balle è un intreccio di musica, giocoleria e acrobazia,...Il conduttore, che passa il testimone del programma, è pronto per lanciarsi in una nuova avventura televisiva, che lo vede al timone di un programma del passato, amatissimo dal ...Ci sono tre nuovi ragazzi che vincono a Reazione a Catena, Tre da Cento nuovi campioni con parolaccia: cosa è successo e chi sono.