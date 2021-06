Rdc: Salvini, ‘strumento che va ripensato’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Bisogna ripensare il reddito di cittadinanza, perchè in questa estate molti imprenditori, molti albergatori, molti ristoratori non trovano personale, perchè si sentono dire troppo spesso ‘è più comodo stare a casa con 600 euro di reddito di cittadinanza piuttosto che venire da voi a lavorare’, quindi è uno strumento che va ripensato”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante ‘Non stop news’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Bisogna ripensare il reddito di cittadinanza, perchè in questa estate molti imprenditori, molti albergatori, molti ristoratori non trovano personale, perchè si sentono dire troppo spesso ‘è più comodo stare a casa con 600 euro di reddito di cittadinanza piuttosto che venire da voi a lavorare’, quindi è uno strumento che va ripensato”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Rtl, durante ‘Non stop news’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

