Rave party nel Lodigiano, caccia agli organizzatori. FdI: Lamorgese intervenga, basta con simili raduni (Di lunedì 28 giugno 2021) Occupazione abusiva di terreni aggravata. E questo il reato, secondo quanto apprende l'Adnkronos, che la procura di Lodi è pronta a contestare agli organizzatori – in corso di identificazione – del Rave clandestino di sabato sera in un'ex cava abbandonata, di proprietà privata, a Maleo (Lodi), comune dove si registra la presenza di alcuni contagiati con la variante Delta. La Procura vuole procedere per occupazione abusiva aggravata In violazione delle norme anti Covid – senza mascherine e senza distanziamento – un migliaio di giovanissimi hanno preso parte all'evento non autorizzato che si è volto a pochi chilometri da Codogno, città ...

