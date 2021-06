Rajae Bezzaz | il brutto ricordo dell’adolescenza | “Sono andata in crisi”

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 28 giugno 2021)ha raccontato un. “in”, ha detto a Verissimo. Le paroleda brividi. Ildi(Mediaset Play)La star indiscussa di Striscia la notizia èche, con la sua grinta impareggiabile, non ha mai paura di scavare fino in fondo per portare a galla la verità. La bellaha un passato già noto nel mondo dello spettacolo italiano, per aver partecipato ...