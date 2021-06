Raid Usa contro milizie filo - iraniane al confine tra Iraq e Siria (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno condotto Raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filo - iraniane. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di Raid difensivi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 giugno 2021) Gli Stati Uniti hanno condottoaerei nell'area difragruppi di. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato didifensivi di ...

