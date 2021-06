Raid americani contro strutture utilizzate da milizie filoiraniane

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Su ordine del presidente Biden, le forze militari statunitensi hanno condottoaerei di precisione difensividanella regione al confine tra Iraq e Siria”.Lo annuncia il portavoce del Pentagono, John Kirby, mentre il capo della Casa Bianca, di ritorno da Camp David a Washington, non commenta. “Ne parliamo domani”, dice Biden ai giornalisti.“Come dimostrato dai, il presidente Biden ha messo in chiaro che agirà per proteggere il personale americano. Alla luce della serie di attacchi sferrati da forze ...

"Su ordine del presidente Biden, le forze militari statunitensi hanno condotto raid aerei di precisione difensivi contro strutture utilizzate da milizie filoiraniane nella regione al confine tra Iraq ...Gli Stati Uniti hanno condotto raid aerei nell'area di confine fra Iraq e Siria contro gruppi di milizie filoiraniane. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che si è trattato di azioni difensive di p ...