Raggi ad architetti | già avviata digitalizzazione dei servizi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Ringrazio l’Ordine deglidi Roma e provincia, che in una lettera ha evidenziato l’importanza di mantenere un dialogo costante con l’Amministrazione per migliorare ulteriormente la macchina amministrativa, semplificare e digitalizzare i processi. Questo processo lo abbiamo già avviato e andrà avanti anche con il contributo dei professionisti del settore”. Così, in una nota, la sindaca di Roma Virginia. “Siamo consapevoli- ha aggiunto- dell’importanza del rinnovamento degli strumenti a disposizione dei professionisti ed è per questo che, negli ultimi anni, abbiamo lavorato con il dipartimento Urbanistica e la società Risorse per Roma ...