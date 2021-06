Quinta giornata Copa America-gruppo B (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è giocata la Quinta giornata Copa America-gruupo B che ha visto l’Ecuador fermare sull’ 1-1 un Brasile imbottito di riserve e qualificarsi per i quarti. Fa festa anche il Perù, che batte di Venezuela di misura staccando il pass come seconda del girone. : cosa è accaduto? Brasile-Ecuador: 1-1 L’ Ecuador si qualifica in extremis ai quarti della Copa America fermando il Brasile sull’1-1, impedendo ai verdeoro di chiudere il girone a punteggio pieno. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Militao al 37?, per poi farsi riprendere al 53? dal gol di Angel Mena. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è giocata la-gruupo B che ha visto l’Ecuador fermare sull’ 1-1 un Brasile imbottito di riserve e qualificarsi per i quarti. Fa festa anche il Perù, che batte di Venezuela di misura staccando il pass come seconda del girone. : cosa è accaduto? Brasile-Ecuador: 1-1 L’ Ecuador si qualifica in extremis ai quarti dellafermando il Brasile sull’1-1, impedendo ai verdeoro di chiudere il girone a punteggio pieno. Passano in vantaggio i padroni di casa grazie al gol di Militao al 37?, per poi farsi riprendere al 53? dal gol di Angel Mena. ...

Quinta giornata Copa America-gruppo B Periodico Daily - Notizie Papalini in giornata no: è sconfitta Si chiude con una sconfitta l’ultima giornata di andata per la Papalini Pesaro nel campionato di serie C. Contro un coriaceo Rimini ’86, la squadra pesarese non punge come le ultime uscite, anzi sono ...

