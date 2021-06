Quindi se gli avversari fanno il saluto nazista, l’Italia fa il saluto nazista? (Di lunedì 28 giugno 2021) Il colpo di grazia è “ufficiale” come solo una nota della Figc può esserlo, e comincia così: “Come ha spiegato Chiellini…”. La Federcalcio ha deciso di rendere istituzionale la figuraccia tv del suo capitano, di promuoverne l’avvilente balbettio a portavoce. E lasciare nell’incipit di un comunicato – per definizione elaborato, pensato, dallo staff della comunicazione federale – la dichiarazione da brividi di Chiellini alla Rai, prima di Italia Austria. Quella in cui spiegava perché i giocatori della Nazionale italiana non si inginocchiano appoggiando simbolicamente le proteste del Black Lives Matter: “Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Il colpo di grazia è “ufficiale” come solo una nota della Figc può esserlo, e comincia così: “Come ha spiegato Chiellini…”. La Federcalcio ha deciso di rendere istituzionale la figuraccia tv del suo capitano, di promuoverne l’avvilente balbettio a portavoce. E lasciare nell’incipit di un comunicato – per definizione elaborato, pensato, dallo staff della comunicazione federale – la dichiarazione da brividi di Chiellini alla Rai, prima di Italia Austria. Quella in cui spiegava perché i giocatori della Nazionale italiana non si inginocchiano appoggiando simbolicamente le proteste del Black Lives Matter: “Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per ...

