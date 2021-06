«Quella dose spettava ad altri, ma non c’è reato»: la procura chiede l’archiviazione per il caso del vaccino a Scanzi (Di lunedì 28 giugno 2021) La procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione per il caso del vaccino somministrato al giornalista aretino Andrea Scanzi, vicenda di marzo per cui venne criticato per ‘aver saltato la fila’. Stando alle conclusioni del pm Marco Dioni, Scanzi non rientrava in alcuna categoria vaccinale di quel momento e dunque non aveva diritto ad anticipare la somministrazione. Tuttavia, dal punto di vista giuridico-legale, per la procura non si configura alcun reato nella condotta del giornalista. In virtù, viene spiegato, della riforma del reato di ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 giugno 2021) Ladi Arezzo ha chiestoper ildelsomministrato al giornalista aretino Andrea, vicenda di marzo per cui venne criticato per ‘aver saltato la fila’. Stando alle conclusioni del pm Marco Dioni,non rientrava in alcuna categoria vaccinale di quel momento e dunque non aveva diritto ad anticipare la somministrazione. Tuttavia, dal punto di vista giuridico-legale, per lanon si configura alcunnella condotta del giornalista. In virtù, viene spiegato, della riforma deldi ...

