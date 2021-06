Quel nascondimento che dichiara volontà di esistere  

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 28 giugno 2021) In Disincanto programmato (Nulla Die, pp.81, euro 11) Stefan Mocanu colloca all’interno di una cornice onirica presenze materiali, personaggi e oggetti concretamente intesi, per il verso di un incessante mascheramento dei primi in presenze che rasentano l’astrazione e dei secondi in qualcosa di vitale e esorbitante il loro valore d’uso o collocazione nel repertorio del consueto. Egli denota piuttosto che connotare, offre angoli di visuale eterocliti e ipnagogici in un flusso icastico ora lene come un unguento guaritore, ora sanguigno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.