Quando bisogna indossare la mascherina? Da oggi no obbligo all’aperto

In vigore da oggi, lunedì 28 giugno, l'ordinanza del ministro Speranza che non obbliga all'uso delle mascherine all'aria aperta. Il provvedimento resterà tale almeno fino al 31 luglio 2021. Resta sempre obbligatoria quando si entra in bar, ristoranti, negozi, mezzi pubblici, aerei, treni, autobus… Sarà sempre obbligatoria indossarla, anche all'aperto, nel caso non ci sia modo di mantenere le distanze di sicurezza. Per questa ragione bisogna avere sempre con se il dispositivo di protezione. L'utilizzo delle mascherine viene fortemente raccomandate per le persone fragili e immunodepressi, e per coloro che stanno loro ...

