Pupi Avati, primo ciak per il film su Dante con Castellitto e Sperduti (Di lunedì 28 giugno 2021) Pupi Avati ha dato il via alle riprese del film dedicato alla vita di Dante. Tra gli interpreti ci sono Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti e Enrico Lo Verso Sono iniziate le riprese del nuovo atteso film di Pupi Avati, dedicato alla figura del Sommo Poeta, Dante Alighieri. Dopo il successo di Lei mi parla ancora, il regista torna dietro alla telecamera per dirigere quello che forse è il film più complesso da realizzare. Abbiamo una idea precisa della figura di Dante e quindi c’è ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021)ha dato il via alle riprese deldedicato alla vita di. Tra gli interpreti ci sono Sergio, Alessandroe Enrico Lo Verso Sono iniziate le riprese del nuovo attesodi, dedicato alla figura del Sommo Poeta,Alighieri. Dopo il successo di Lei mi parla ancora, il regista torna dietro alla telecamera per dirigere quello che forse è ilpiù complesso da realizzare. Abbiamo una idea precisa della figura die quindi c’è ...

Advertising

Batmarovic : Puoi Avati sta dirigendo un film su #Dante: molto interessante! (C'è anche la rima, per restare in tema) - CineFacts_ : Non ditemi che non siete curiosi di vederlo... ?? E nel caso abitaste in Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Toscana o R… - kinetografo : RT @ciakmag: #Dante, al via le riprese del film di Pupi Avati ?? - NicoAsh71 : RT @ciakmag: #Dante, al via le riprese del film di Pupi Avati ?? - DivinaCommediaQ : RT @3cinematographe: Dopo a Lei mi parla ancora Pupi Avati torna sul set per girare Dante -