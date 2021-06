Puglia: a luglio 432241 dosi di vaccino in meno rispetto al previsto, necessario riprogrammare le somministrazioni Circolari della Regione alle Asl anche in tema di ondate di calore e campagna vaccinale (Di lunedì 28 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro e il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, hanno inviato una circolare per aggiornare gli indirizzi della campagna di vaccinazione. Nella nota è confermato come le dosi in arrivo a luglio, evidenziano una riduzione del numero complessivo di dosi del vaccino Pfizer. Per il mese di luglio il Governo ha comunicato che, rispetto alle ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 giugno 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Il direttore del Dipartimento PoliticheSalute, Vito Montanaro e il dirigenteProtezione civile regionale, Mario Lerario, hanno inviato una circolare per aggiornare gli indirizzidi vaccinazione. Nella nota è confermato come lein arrivo a, evidenziano una riduzione del numero complessivo didelPfizer. Per il mese diil Governo ha comunicato che,...

