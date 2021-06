Probabili formazioni Svizzera-Spagna, quarti di finale Euro 2020 (Di martedì 29 giugno 2021) Le Probabili formazioni di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. A San Pietroburgo si affrontano due squadre che francamente nessuno dava come vincitrici, specie dopo una fase a gironi con qualche debolezza in più del previsto. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Svizzera – Petkovic in avanti si affida a Seferovic con Shaqiri, centrocampo granitico con Xhaka e Freuler che si muovono all’unisono. QUI Spagna – In attacco si ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Ledi, match valido per ididi. A San Pietroburgo si affrontano due squadre che francamente nessuno dava come vincitrici, specie dopo una fase a gironi con qualche debolezza in più del previsto. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Petkovic in avanti si affida a Seferovic con Shaqiri, centrocampo granitico con Xhaka e Freuler che si muovono all’unisono. QUI– In attacco si ...

Advertising

infoitsport : Euro2020, Francia-Svizzera: le probabili formazioni e dove vederla in TV - infoitsport : Euro2020, dove vedere Francia-Svizzera: probabili formazioni, streaming gratis e diretta TV Sky o Rai? - infoitsport : Francia-Svizzera LIVE: Le probabili formazioni. Dubbio Lucas Hernandez per Deschamps - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI CROAZIA SPAGNA/ Quote: Dalic perde l'esperienza di Lovren - ilnapolionline : (Ore 21,00) - Euro 2020: Francia/Svizzera, le probabili formazioni - -