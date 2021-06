Probabili formazioni Italia-Belgio: quarti di finale Euro 2020 (Di lunedì 28 giugno 2021) Le Probabili formazioni di Italia-Belgio, match dei quarti di finale degli Europei 2020. Si gioca venerdì 2 luglio alle 21:00 nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tutto in novanta minuti e forse più con gli azzurri a caccia di un risultato positivo per sognare la semifinale. Sky Sport trasmetterà la partita in diretta ma potrete seguirla anche su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ledi, match deidideglipei. Si gioca venerdì 2 luglio alle 21:00 nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Tutto in novanta minuti e forse più con gli azzurri a caccia di un risultato positivo per sognare la semi. Sky Sport trasmetterà la partita in diretta ma potrete seguirla anche su Rai 1 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei ...

