Primo giorno senza mascherina | Morandi | “Ma teniamola sempre con noi per ogni eventualità”

BOLOGNA – "28 giugno. Primo giorno senza mascherina. Attenzione, però, teniamola sempre con noi per ogni eventualità, perché il virus è sempre in agguato…". Così, in un post su Facebook, Gianni Morandi (foto) a proposito del Primo giorno in cui l'utilizzo della mascherina all'aperto non è più obbligatorio.

