Pride Month su Netflix: la guida su cosa guardare (Di lunedì 28 giugno 2021) Per il Pride Month Netflix propone una raccolta di storie vere con protagoniste alcune icone LGBTQ Netflix ha sempre avuto un’attenzione particolare per la comunità LGBTQ, offrendo serie TV, film e documentari in grado di rappresentarla da tanti punti di vista. Dalle primissime serie su questo tema che sono giunte nei primi anni di vita della piattaforma, come Orange is the new black, Sense8, che sono originali, negli anni sono nati altri prodotti, sempre più interessanti. Scopriamo insieme per questo Pride Month 2021, cosa guardare, tra serie TV, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 giugno 2021) Per ilpropone una raccolta di storie vere con protagoniste alcune icone LGBTQha sempre avuto un’attenzione particolare per la comunità LGBTQ, offrendo serie TV, film e documentari in grado di rappresentarla da tanti punti di vista. Dalle primissime serie su questo tema che sono giunte nei primi anni di vita della piattaforma, come Orange is the new black, Sense8, che sono originali, negli anni sono nati altri prodotti, sempre più interessanti. Scopriamo insieme per questo2021,, tra serie TV, ...

RollingStoneita : Miley Cyrus celebra il Pride Month cantando ‘Believe’ di Cher circondata da drag queen #23giugno - V8V8888 : RT @PensareMigrante: Sta per chiudersi il #pridemonth2021 ?? Come Associazione per i diritti delle persone migranti partecipiamo al pride… - ElenaLiotta : RT @PensareMigrante: Sta per chiudersi il #pridemonth2021 ?? Come Associazione per i diritti delle persone migranti partecipiamo al pride… - Sabrina71487077 : Per non dimenticare in questo pride month - HondaBerlin : RT @vogue_italia: Rainbow in ogni sua forma nella capsule collection Levi's per il Pride Month 2021. #pride2021 ?? -