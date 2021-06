Pride | Famiglie Arcobaleno | “Cristo Lgbt? Anche Gesù avrebbe sfilato”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 28 giugno 2021) “L’attivistache si è vestito dain minigonna e tacchi a spillo ha voluto ribadire un messaggio contro l’ingerenza del Vaticano. Vorrei ricordare infatti che l’Italia è uno Stato laico e in certi argomenti non si dovrebbe intromettere nessuno. Inoltre il messaggio del Cristianesimo, di accoglienza e multiculturale, è basilare, sevivesse in questo periodo sono sicura chealmanifestato. Sono d’accordissimo col messaggio che ha voluto dare l’attivista”. Marilena Grassadonia, ...