Pride 2021 | Marrazzo | “Cristo Lgbt azione simbolica”

"Le situazioni tra il Pride di Roma e quello di Milano erano diverse: nel primo caso un ragazzo durante il corteo ha rappresentato la figura del Messia avvolto dalla bandiera rainbow per dire che 'Gesù ama tutti'; nel secondo caso è stata portata a Milano una grossa croce con sopra le scritte di tutte le offese che gli omosessuali quotidianamente ricevono per intendere appunto la 'croce' che pesa sulle spalle delle persone Lgbt+. Due rappresentazioni puramente simboliche, non legate a questioni di carattere religioso che sono state invece strumentalizzate". Fa chiarezza Fabrizio Marrazzo, portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti

