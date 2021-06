Premier League | Benitez verso l’Everton | spunta uno striscione minaccioso | “Sappiamo dove vivi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 giugno 2021) A pochi metri dalla casaRafavive insieme alla sua famiglia è stato appeso unocon la pesante frase “. Non firmare”. Probabilmente loè opera dei tifosi del Liverpool, squadra che lo spagnolo ha allenato per sei stagioni, i quali non avrebbero preso bene le voci sul suo possibile trasferimento ai rivali del. This banner is online. It has been posted not far from where Rafalives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people ...