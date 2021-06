Poste | allarme in vista | “Chiusure pomeridiane e 60 sportellisti in meno | sarà un’estate calda”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Siamo ancora alle porte di una estateperItaliane a Bergamo: la denuncia arriva dalla Slp Cisl, che sottolinea come dal 5 luglio al 27 agosto gli uffici di città e provincia attueranno in modi e tempi diversi lestagionali. “La carenza del personale è facilmente stimabile in oltre 60 unità e sono numeri che diamo sicuramente in difetto – commenta Rossana Pepe, segretaria generale di Slp Cisl Bergamo – La situazione è quasi sicuramente peggiore. Nel recapito le mancanze strutturali di portalettere vengono in qualche modo coperte con i tempi determinati, con ovvie ricadute sulla qualità del servizio, dal momento che i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Poste allarme

BergamoNews

'Non voglio passare per censore, ma ad un certo punto dovevamo intervenire anche per tutelarci', spiega l'imprenditore che ha riqualificato l'antico palazzo delle. Uno dei simboli di Terni che ...Di fronte a tale fenomeno, che fa il paio con l'rilanciato dagli organi d'informazione ...si vede dal mattino - prosegue il segretario generale Fials - non ravvisiamo siano statele basi ...Non si esclude l'origine dolosa del rogo nell'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria Il primo citttadino, Miglio, ha chiesto al prefetto di ...Roma, 28 giu. (askanews) – A pochi giorni dalla scadenza del blocco dei licenziamenti, il 30 giugno per l’industria e le costruzioni, gli imprenditori non vedono il rischio di una perdita consistente ...