Polizia Postale e Airbnb spiegano come evitare le truffe sulle case vacanza (Di lunedì 28 giugno 2021) Una serie di consigli facili su come evitare spiacevoli sorprese dopo aver prenotato una casa vacanza da quello che alla fine si rivelerà un truffatore. Suggerimenti utili anche al di fuori dei servizi di Airbnb.... Leggi su dday (Di lunedì 28 giugno 2021) Una serie di consigli facili suspiacevoli sorprese dopo aver prenotato una casada quello che alla fine si rivelerà un truffatore. Suggerimenti utili anche al di fuori dei servizi di....

Advertising

AlbertoBagnai : Ora in Commissione Segre la Polizia Postale: - _COSMOPOLIS_ : Polizia Postale e Airbnb: i consigli anti-truffa per prenotare la casa vacanza #28giugno #attualità… - RadioVoceVicina : Catania, Truffe vacanze, guida Airbnb-polizia postale per evitarle - Digital_Day : Ecco le truffe più comuni perpetrate dai malintenzionati su Airbnb. Polizia Postale e l'azienda informano sui campa… - line_on_off : SE QUESTA DITTATURA CONTINUA FACCIO CONTROLLARE TWITTER DALLA POLIZIA POSTALE .. STOPPARE .. METTERE A TACERE .. BL… -