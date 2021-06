Pogba lascia il Manchester United? Individuato il sostituto. Segnale Juve (Di lunedì 28 giugno 2021) Paul Pogba è ancora uno dei principali obiettivi per la Juventus, il Manchester United vorrebbe trattenerlo, ma sta già correndo ai ripari Per la Juventus, uno degli obiettivi principali a centrocampo rimane sempre Paul Pogba. Il centrocampista francese, protagonista con la sua Nazionale all’Europeo, potrebbe lasciare il Manchester United già in estate; su di lui oltre alla Juve ci sarebbe anche il Real Madrid. Il Manchester United, nonostante abbia l’intenzione di trattenere il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Paulè ancora uno dei principali obiettivi per lantus, ilvorrebbe trattenerlo, ma sta già correndo ai ripari Per lantus, uno degli obiettivi principali a centrocampo rimane sempre Paul. Il centrocampista francese, protagonista con la sua Nazionale all’Europeo, potrebbere ilgià in estate; su di lui oltre allaci sarebbe anche il Real Madrid. Il, nonostante abbia l’intenzione di trattenere il ...

