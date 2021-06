Pitti Uomo: uno sguardo alla storia della fiera per la sua 100a edizione (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo un anno di eventi fisici annullati, Pitti Uomo torna a Firenze alla fine di giugno per celebrare la sua centesima edizione. Pitti Uomo torna come prima della pandemia? Sarà uno spettacolo attenuato rispetto alle precedenti iterazioni alla luce delle attuali preoccupazioni relative al Covid-19, con gli organizzatori che hanno annunciato all’inizio di questo mese Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo un anno di eventi fisici annullati,torna a Firenzefine di giugno per celebrare la sua centesimatorna come primapandemia? Sarà uno spettacolo attenuato rispetto alle precedenti iterazioniluce delle attuali preoccupazioni relative al Covid-19, con gli organizzatori che hanno annunciato all’inizio di questo mese

Advertising

RedNileShop : RT @GUAIZINE: ?? guaizine: #StreetStyle from Pitti Uomo 93 on #Photo by Guaizine More on - GUAIZINE : ?? guaizine: #StreetStyle from Pitti Uomo 93 on #Photo by Guaizine More on - UdineseTV : L'azienda RE49 di Gonars tra le 7 start up innovative italiane a Pitti Uomo - - paolostallone66 : Indiscrezioni da Pitti uomo per la moda 21/22, la versione in viola con bordini beige la più gettonata - intoscana : Torna Pitti! Dal 28 giugno al 2 luglio Pitti Immagine: una kermesse ricca di novità e di suggestioni oltre che di a… -