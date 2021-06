Pirati dei Caraibi: chi sarà il nuovo Jack Sparrow? (Di lunedì 28 giugno 2021) Pirati dei Caraibi: Ci sono personaggi che nascono e muoiono inevitabilmente con l’attore che li interpreta. Jack Sparrow è uno di questi. In molti farebbero di tutto per rivedere l’attore Johnny Depp nei panni dell’amatissimo pirata Sparrow ed ecco che gli internauti avrebbero organizzato una petizione online per lanciare un chiaro segnale di gradimento nei confronti dell’attore e per spingere Disney e Johnny Depp a trovare un accordo. Chi prenderà il posto di Jhonny Depp? Nessuno. come fai ad immaginarti un Jack Sparrow, interpretato da altri. Nessuno può prendere ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021)dei: Ci sono personaggi che nascono e muoiono inevitabilmente con l’attore che li interpreta.è uno di questi. In molti farebbero di tutto per rivedere l’attore Johnny Depp nei panni dell’amatissimo pirataed ecco che gli internauti avrebbero organizzato una petizione online per lanciare un chiaro segnale di gradimento nei confronti dell’attore e per spingere Disney e Johnny Depp a trovare un accordo. Chi prenderà il posto di Jhonny Depp? Nessuno. come fai ad immaginarti un, interpretato da altri. Nessuno può prendere ...

Sabitzeriano : @DiMarzio Ciao Gianluca, sono ostaggio dei Pirati dei Caraibi, novità sul fronte Sabitzer? - xmestessax : RT @2ntmglm: io immagino me e lara che mangiamo in riva al mare frittura di pesce in una tenda mentre vediamo pirati dei caraibi - 2ntmglm : io immagino me e lara che mangiamo in riva al mare frittura di pesce in una tenda mentre vediamo pirati dei caraibi - captainxwitch : Ecco chi diventerà il futuro re dei pirati. - RiccardoCatr : @FrancescaManza Questo è il sosia di quello dei pirati dei Caraibi ?? -