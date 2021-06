Pietro Salini e i manager di Webuild si aumentano lo stipendio Vota contro Cdp che ha finanziato il gruppo con 250 milioni

(Di lunedì 28 giugno 2021) Per, l’amministratore delegato del, la nuova denominazione diImpregilo dopo l’acquisizione di Astaldi, le cose vanno molto bene, nonostante l’annus horribilis della pandemia. Il colosso delle costruzioni ha appena vinto una maxi-commessa negli Usa da 16 miliardi di dollari per costruire una linea di alta velocità ferroviaria in Texas. Ma le cose vanno altrettanto bene sul piano del proprio portafoglio personale. Nel 2020 tra remunerazione fissa e variabileha incassato 6,14di euro, in crescita sui ...

Il Fatto Quotidiano

A pochi giorni dalla firma in Texas del contratto da 16 miliardi di dollari per il primo treno ad alta velocità degli Usa, l'offerta del gruppo guidato daè stata selezionata come la ...L'amministratore delegato di Webuildpuò essere soddisfatto degli ultimi affari conseguiti dalla sua azienda. I progetti infrastrutturali di rilievo si accumulano, con una maxi commessa ferroviaria da 13 miliardi di euro in ...In Sardegna ci sono molteplici zone di mare che accolgono i turisti durante i mesi estivi, ma esistono anche piccole perle poco conosciute e poco affollate.Il governo: entro luglio il piano per evitare che i cantieri si fermino a causa dei prezzi. Volano luce (+12%) e gas (+21%) ...