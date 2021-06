Pietro Mastroberardino per la terza volta presidente dell’Istituto Grandi Marchi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) Investimento sul futuro, a partire dalle giovani generazioni delle aziende associate, ma anche continuità rispetto al presente e al passato per dare ulteriore slancio al lavoro svolto finora. È con queste due premesse che l’Istituto del Vino Italiano di Qualitàha ufficializzato la nascita del Gruppo Giovani di IGM, presieduto dalla 23enne Federica Boffa Pio (già alla guida della storica Pio Cesare), e ha contestualmente rieletto, per il terzo mandato, Piero(titolare dell’omonima cantina di Atripalda, in Irpinia), affiancandogli i due vicepresidenti Alberto Tasca d’Almerita ...