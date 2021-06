Pierdavide Carone torna con “Casa” live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Da sempre apprezzoe ogni scusa per me è buona per invitarlo nei miei programmi. Questa volta però non è una scusa, ma un avvenimento per lui importante: dopo ben nove anni pubblica un nuovo album, “”. Nel frattempo c’è stato un episodio che ha segnato il segno: “Caramelle”, toccante canzone che ha scritto sulla pedofilia e interpretato con i Dear Jack. Proposta al Festival di Sanremo e non accettata (perché avrebbe potuto vincere benissimo), ha avuto boom di ascolti e credibilità impressionanti. Purtroppo il progetto con i Dear Jack non ha avuto seguito esi è rimesso in cammino ...