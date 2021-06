Piazza del Plebiscito, la denuncia: di notte è pista clandestina di motocross (Di lunedì 28 giugno 2021) Il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato alcuni atti vandalistici a Piazza del Plebiscito: cos’è successo. Altro atto vandalico nella Piazza principale di Napoli (via Facebook)Piazza del Plebiscito si è trasformata in una vera e propria pista da motocross. Altro atto vandalistico nella Piazza principale di Napoli. A segnalarlo ci hanno pensato i cittadini partenopei che hanno inviato diversi video ai consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Proprio il consigliere ha poi condiviso il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021) Il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, hato alcuni atti vandalistici adel: cos’è successo. Altro atto vandalico nellaprincipale di Napoli (via Facebook)delsi è trasformata in una vera e propriada. Altro atto vandalistico nellaprincipale di Napoli. A segnalarlo ci hanno pensato i cittadini partenopei che hanno inviato diversi video ai consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Proprio il consigliere ha poi condiviso il ...

Advertising

Open_gol : Il giovane si trovava all’interno del Parco Sempione, a pochi passi dalla piazza in cui si stava tenendo il Pride d… - Roma : #Romember - Piazza della Repubblica - ??Piazza dell'Esedra foto del 1938 #BuongiornoRoma © Archivio Capitolino - borghi_claudio : Altro consiglio se decideste di fare un salto a Como: in giornate come queste prendere la funicolare (guardando il… - eborghicom : Torna il tanto atteso Marostica Summer Festival? che dall'8 al 16 luglio animerà la cittadina veneta con esibizioni… - andfranchini : RT @antonio_bordin: Ieri in piazza i sindacati #CGIL, #Cisl e #UIL, preoccupati per il “rischio di fratture sociali”. Gli stessi sindacati… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza del Attesa per Italia-Austria, l'Uefa Festival in piazza del Popolo Romasette.it Maranello: Spettacolo per bambini e musica dal vivo Martedì 29 giugno doppio appuntamento per l’Estate in Città di Maranello. N el Sagrato della Chiesa di Torre Maina alle ore 21 prende il via la rassegna “Burattini nel parco” con spettacoli per bambin ...

Imperia: pista ciclabile. "Tratto San Lorenzo-Prino aprirà entro la fine dell'anno". L'annuncio del Sindaco Scajola / Foto e video Sono numerose le segnalazioni pervenute negli ultimi giorni alla Redazione di ImperiaPost per un’ingente perdita d’acqua all’altezza della Galeazza. Allestito cantiere Rivie ...

Martedì 29 giugno doppio appuntamento per l’Estate in Città di Maranello. N el Sagrato della Chiesa di Torre Maina alle ore 21 prende il via la rassegna “Burattini nel parco” con spettacoli per bambin ...Sono numerose le segnalazioni pervenute negli ultimi giorni alla Redazione di ImperiaPost per un’ingente perdita d’acqua all’altezza della Galeazza. Allestito cantiere Rivie ...