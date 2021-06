Piazza Affari debole, vendite sui bancari (Di lunedì 28 giugno 2021) Causa i timori innescati dalla variante Delta, la settimana dei listini europei è iniziata con il segno meno a causa della debolezza dei titoli ciclici. A Milano, dove il Ftse MIb ha chiuso a 25.227,1 punti (-1,11%), i pochi incrementi sono appannaggio di Terna (+0,83%), Ferrari (+0,67%) e STMicroelectronics (+0,47%). Quest’ultima ha annunciato una collaborazione strategica con Renault. In positivo per gran parte della seduta, le azioni Pirelli sono scese dell’1,12%: secondo quanto riportato dai ben informati, la Longmarch della famiglia cinese Niu starebbe per entrare nella holding Camfin con una quota intorno al 30%. Seduta a due velocità anche per Salvatore Ferragamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Causa i timori innescati dalla variante Delta, la settimana dei listini europei è iniziata con il segno meno a causa dellazza dei titoli ciclici. A Milano, dove il Ftse MIb ha chiuso a 25.227,1 punti (-1,11%), i pochi incrementi sono appannaggio di Terna (+0,83%), Ferrari (+0,67%) e STMicroelectronics (+0,47%). Quest’ultima ha annunciato una collaborazione strategica con Renault. In positivo per gran parte della seduta, le azioni Pirelli sono scese dell’1,12%: secondo quanto riportato dai ben informati, la Longmarch della famiglia cinese Niu starebbe per entrare nella holding Camfin con una quota intorno al 30%. Seduta a due velocità anche per Salvatore Ferragamo ...

MKT_INS : Il Ftse Mib termina in calo dell’1,1% a 25.227 punti, in rosso come l’Ibex 35 di Madrid (-1,9%), il Ftse 100 di Lon… - UnioneSarda : Borse europee in rosso per la paura della #VarianteDelta, #PiazzaAffari chiude a -1,11% - ForexOnlineMeIt : Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari - tvbusiness24 : Lunedì nero per #Piazza Affari - MKT_INS : Le #borse #europee perdono terreno nel corso della giornata e chiudono in prossimità dei minimi, in un mercato cond… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari Garofalo Health Care, informativa sul buy - back A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per Garofalo Health Care che chiude la sessione in ribasso dello 0,71%.

Piazza Affari, inizio di settimana in rosso. Giù le banche Chiusura in territorio negativo per Piazza Affari. Ad appesantire il listino di Milano i titoli del comparto bancario, alcuni in calo nell'intorno dei 3 punti percentuali. In Italia era prevista, in mattinata, l'emissione di BOT ...

Borsa Italiana, il commento della seduta di oggi (28 giugno 2021) SoldiOnline.it Variante Delta spaventa le Borse europee: in rosso anche Piazza Affari La variante Delta del coronavirus affonda le Borse e mette a serio rischio il rimbalzo dell'economia mondiale. È questo Male oggi anche Milano, soprattutto ...

Le varianti spaventano le Borse: banche e petroliferi in rosso L'incognita varianti torna a mettere paura ai mercati - Molto male soprattutto il settore del turismo e dei viaggi - A Milano in netta flessione i titoli petroliferi e le banche - Brilla invece Terna ...

