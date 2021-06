Pessina sicuro | «Lukaku è il 9 più forte al mondo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Matteoha parlato in conferenza stampa della prossima avversario dell’Italia, il Belgio, e del suo bomberMatteoè carico. L’Italia è pronta per il Belgio e per Romelu. Venerdì, a Monaco di Baviera ci sarà il quarto di finale che vedrà i Diavoli Rossi di Martinez contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Di Big Rom ha parlato proprio Matteoin conferenza stampa: «è il 9 piùdel, averci già giocato contro può essere un vantaggio ma lo si è già visto ieri contro il Portogallo, riesce a giocare contro ...