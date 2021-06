Permessi Ata, usufruibili per tutto il tempo necessario per visita specialistica o esame diagnostico. Parere Aran (Di lunedì 28 giugno 2021) L'Aran è intervenuto con un recente Parere in merito al quesito posto da una scuola relativamente all'articolo 33 del CCNL 2018. L'istituzione scolastica chiedeva all'istituto se sia possibile per il dipendente la fruizione dei Permessi in modalità frazione oraria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) L'è intervenuto con un recentein merito al quesito posto da una scuola relativamente all'articolo 33 del CCNL 2018. L'istituzione scolastica chiedeva all'istituto se sia possibile per il dipendente la fruizione deiin modalità frazione oraria. L'articolo .

