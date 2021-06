Perfect Corp aggiunge l' integrazione Facebook per espandere il Social Commerce basato sull' AR

(Di lunedì 28 giugno 2021) La nuova API rende disponibili ulteriori prove interattive di cosmetici con AR per Instagram, aiutando i marchi a promuovere ilattraverso la tecnologia beauty. NEW YORK, 28 giugno 2021 /PRNewswire/., fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l'intelligenza artificiale (AI) e la realtà aumentata (AR), è lieta di annunciare la suaconper l'espansione delle prove virtuali di cosmetici con AR e delle esperienze di shopping su Instagram e. Il programma API è progettato per far sì che i principali marchi ...

... il colosso di Zuckerberg sta rendendo più facile per i brand creare esperienze di prova con la Realtà Aumentata in Facebook Shops attraverso nuove integrazioni API con Modiface e Perfect Corp.; si ... Facebook sta rendendo più facile per le marche creare esperienze di prova in realtà aumentata in Shops attraverso nuove integrazioni API con Modiface e Perfect Corp. E sta anche introducendo nuovi ... La nuova API rende disponibili ulteriori prove interattive di cosmetici con AR per Instagram, aiutando i marchi a promuovere il social commerce ...