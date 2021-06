Perdasdefogu, il paese da record: 1.740 abitanti e ci sono otto ultracentenari (Di lunedì 28 giugno 2021) è un paese da record . Il piccolo borgo da 1.740 abitanti in provincia di Nuoro da oggi ha otto ultracentenari . A compiere l'ambito ccompleanno è la maestra elementare Federica Melis , ottava ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) è unda. Il piccolo borgo da 1.740in provincia di Nuoro da oggi ha. A compiere l'ambito ccompleanno è la maestra elementare Federica Melis , ottava ...

