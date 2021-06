Perchè Marta Matano dei 5 Stelle non si ricandida al consiglio comunale di Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – Marta Matano, insegnante di arte e immagine all’istituto comprensivo “Falcone” di Pianura, consigliera comunale uscente del Movimento 5 Stelle. “Sono una portavoce. E la mia è una bella scuola: lavorare con i ragazzini dagli 11 ai 13 anni mi dà molto”. Anche in queste ore drammatiche per il Movimento. Come le state vivendo in famiglia? “Io e mio marito (Vincenzo Presutto, senatore pentastellato vicino alle posizioni di Giuseppe Conte, ndr) siamo due persone diverse. Non parlo della mia famiglia”. Va bene. Si ricandida? “No, non mi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 3 minuti, insegnante di arte e immagine all’istituto comprensivo “Falcone” di Pianura, consiglierauscente del Movimento 5. “Sono una portavoce. E la mia è una bella scuola: lavorare con i ragazzini dagli 11 ai 13 anni mi dà molto”. Anche in queste ore drammatiche per il Movimento. Come le state vivendo in famiglia? “Io e mio marito (Vincenzo Presutto, senatore pentastellato vicino alle posizioni di Giuseppe Conte, ndr) siamo due persone diverse. Non parlo della mia famiglia”. Va bene. Si? “No, non mi ...

Advertising

anteprima24 : ** Perchè Marta #Matano dei 5 Stelle non si ricandida al consiglio comunale di ##Napoli ** - marta_____1 : “Vero non posso interrompere una diretta per fare una call con voi” “Qua stiamo a fa la diretta per parlare di ori… - PCocurullo : @marta_pellizzi @SignorAldo non si ammette contraddizione...E vabbè.E' ovvio che la disabilità vada rispettata nell… - oppureatram : vabbè marta e fede dormite con gli occhi aperti perché veramente vi dovete spaventare - heyiammeryy : @inchesensoh perché mi fai questo marta -

Ultime Notizie dalla rete : Perchè Marta Ufficio del processo, parte da Milano il viaggio della Ministra Cartabia Partendo dall'organizzazione dell'Ufficio del Processo, per cui il PNRR prevede l'assunzione " sia pure per due anni" di 16.500 nuovi addetti, in due tranche, Marta Cartabia ha ricordato come l'...

'Molteplici torture, lesioni e depistaggio': misure cautelari per 52 agenti penitenziari accusati di violenze sui detenuti dopo una protesta ... "La ministra Marta Cartabia, e i vertici del Dap " sottolinea una nota di via Arenula " rinnovano la fiducia nel corpo della Polizia Penitenziaria , restando in attesa di un pronto accertamento dei ...

Il presidente dell’Anm Santalucia contro i referendum radical-leghisti perché “adesso non aiutano le rifor... la Repubblica Partendo dall'organizzazione dell'Ufficio del Processo, per cui il PNRR prevede l'assunzione " sia pure per due anni" di 16.500 nuovi addetti, in due tranche,Cartabia ha ricordato come l'..."La ministraCartabia, e i vertici del Dap " sottolinea una nota di via Arenula " rinnovano la fiducia nel corpo della Polizia Penitenziaria , restando in attesa di un pronto accertamento dei ...