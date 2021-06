Pensava fosse solo un riga nera sull’unghia ma poi ha letto un articolo online e le ha salvato la vita (Di lunedì 28 giugno 2021) Per tre anni, Alana Severs, infermiera 36enne di Portsmouth, in Regno Unito, ha pensato che quella macchia sull'unghia fosse solo nient'altro che una riga e l'ha coperta con smalto rosso. Ma dopo aver letto un articolo online sull'argomento, si è resa conto che quella linea sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. La donna si è così fatta visitare dal suo medico di famiglia e il giorno successivo è stata sottoposta a biopsia. La diagnosi è stata terribile: melanoma, un tipo di cancro della pelle. I chirurghi del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth hanno rimosso l'intera ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 28 giugno 2021) Per tre anni, Alana Severs, infermiera 36enne di Portsmouth, in Regno Unito, ha pensato che quella macchia sull'unghianient'altro che unae l'ha coperta con smalto rosso. Ma dopo averunsull'argomento, si è resa conto che quella linea sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. La donna si è così fatta visitare dal suo medico di famiglia e il giorno successivo è stata sottoposta a biopsia. La diagnosi è stata terribile: melanoma, un tipo di cancro della pelle. I chirurghi del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth hanno rimosso l'intera ...

