Pellegrini in bici alla tomba del braidese Silvano Melissano (Di lunedì 28 giugno 2021) BRA Hanno percorso 125 chilometri in sella alle loro biciclette i ciclisti braidesi che sabato (26 giugno) hanno raggiunto il comune di Candeasco, sulle Alpi liguri, per deporre un fiore e recitare ... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 28 giugno 2021) BRA Hanno percorso 125 chilometri in sella alle loroclette i ciclisti braidesi che sabato (26 giugno) hanno raggiunto il comune di Candeasco, sulle Alpi liguri, per deporre un fiore e recitare ...

Advertising

AntoTs16 : RT @SpagnaInItalia: Ci sono molti modi per affontare il #CamminoDiSantiago. La maggior parte dei pellegrini sceglie di camminare o andare… - claudiagen : RT @SpagnaInItalia: Ci sono molti modi per affontare il #CamminoDiSantiago. La maggior parte dei pellegrini sceglie di camminare o andare… - SpagnaInItalia : Ci sono molti modi per affontare il #CamminoDiSantiago. La maggior parte dei pellegrini sceglie di camminare o an… -