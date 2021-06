Pd, Piccolo: buche, erba alta e incuria, marciapiedi percorso di guerra (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “marciapiedi abbandonati e nell’incuria. erba alta e incolta, buche e dossi mettono a rischio l’incolumità di persone con disabilità e bambini. Preclusa la percorrenza con passeggini. Anche camminare diventa un percorso di guerra. Con Raggi Roma è irriconoscibile”. Lo scrive su twitter la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo. Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “abbandonati e nell’e incolta,e dossi mettono a rischio l’incolumità di persone con disabilità e bambini. Preclusa la percorrenza con passeggini. Anche camminare diventa undi. Con Raggi Roma è irriconoscibile”. Lo scrive su twitter la consigliera capitolina del Pd Ilaria

Advertising

Cri10872801 : @antiglio No, non l’ho vista così sporca come dicono. Buche? Abbiamo girato anche il centro in macchina e altre zon… - BotCugina : RT @SteFruttolo: Io da piccolo giocavo con le bambole di mia cugina e con i lego assieme a mia sorella. Ora sono ingegnere. Forse è meglio… - SteFruttolo : Io da piccolo giocavo con le bambole di mia cugina e con i lego assieme a mia sorella. Ora sono ingegnere. Forse è… -