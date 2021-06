Pasalic come Pessina e Gosens: l’Atalanta domina gli Europei 2021. Cinque nerazzurri hanno già segnato (Di lunedì 28 giugno 2021) Cinque giocatori della squadra di Gasperini già a segno: era successo solo a Real Madrid, Barcellona e Anderlecht. Una questione di stile di gioco codificato, movimenti perfetti. E non è finita qui Leggi su corriere (Di lunedì 28 giugno 2021)giocatori della squadra di Gasperini già a segno: era successo solo a Real Madrid, Barcellona e Anderlecht. Una questione di stile di gioco codificato, movimenti perfetti. E non è finita qui

