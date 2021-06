Partorisce a 11 anni, la famiglia non sapeva della gravidanza: “Il padre del bimbo? Non sappiamo” (Di lunedì 28 giugno 2021) La storia è quella della mamma più giovane del Paese. Non sarebbe stata a conoscenza della gravidanza, e la scoperta è avvenuta quando aveva appena 10 anni. A indagare sulla vicenda anche i servizi sociali e i capi del consiglio. Una fonte che conosce la famiglia ha detto: “È stato un grande shock”. Un primo caso risale all’anno 2014, quando a dare alla luce un bambino è stata una giovanissima coppia di origine britannica: la mamma di appena 12 anni e il papà di 13. Poi nel 2017 un secondo caso, quello di una bambina di appena 11 anni. Sulla vicenda, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) La storia è quellamamma più giovane del Paese. Non sarebbe stata a conoscenza, e la scoperta è avvenuta quando aveva appena 10. A indagare sulla vicenda anche i servizi sociali e i capi del consiglio. Una fonte che conosce laha detto: “È stato un grande shock”. Un primo caso risale all’anno 2014, quando a dare alla luce un bambino è stata una giovanissima coppia di origine britca: la mamma di appena 12e il papà di 13. Poi nel 2017 un secondo caso, quello di una bambina di appena 11. Sulla vicenda, ...

lacittanews : È rimasta incinta a soli 10 anni. Ha partorito quando ne aveva solamente 11. E la sua famiglia non ne sapeva nulla.… - Loris74411866 : RT @fanpage: Una storia incredibile. - fanpage : Una storia incredibile. - glooit : Partorisce a soli 11 anni, è la più giovane mamma britannica: “Nessuno sapeva fosse incinta” leggi su Gloo… - GabriellaBargh1 : RT @VerreLuciano: >>> SCONCERTANTE EVENTO IN INGHILTERRA <<< BAMBINA DI SOLI 11 ANNI PARTORISCE IN CASA E LA FAMIGLIA ERA ALL'OSCURO D… -