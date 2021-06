Partorisce a 11 anni. Forse messa incinta da un uomo adulto: “Non ne sapevamo nulla” (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha solo 11 anni. Ed è già mamma. E’ l’insolita vicenda riportata dai tabloid britannici. La bambina è rimasta incinta quando aveva 10 anni e non era a conoscenza della gravidanza. A indagare sul caso i servizi sociali del Regno Unito. Partorisce a soli 11 anni, record in Regno Unito La notizia è stata diffusa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha solo 11. Ed è già mamma. E’ l’insolita vicenda riportata dai tabloid britci. La bambina è rimastaquando aveva 10e non era a conoscenza della gravidanza. A indagare sul caso i servizi sociali del Regno Unito.a soli 11, record in Regno Unito La notizia è stata diffusa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

