Papa scrive a gesuita pro Lgbt: "Dio si avvicina con amore a tutti, è padre" (Di lunedì 28 giugno 2021) "Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come Dio è padre di tutti e tutte. Prego per te affinché tu possa continuare in questo modo, essendo vicino, compassionevole e con molta tenerezza" scrive il Santo padre nella lettera

HuffPostItalia : Il papa scrive una lettera di sostegno a padre James Martin, difensore dei diritti Lgbt - MediasetTgcom24 : Papa Francesco scrive al prete della comunità Lgbt: 'Dio è Padre di tutti' #papa - EremitaMancato : Ma vattene a fanculo pezzo di merda - messainlatino : #MiL Il Papa scrive a p. James Martin SJ per ringraziarlo della sua vicinanza agli omosessuali. ; per il post di… - 0VTSIDE : vorrei eliminare Twitter ma lo tengo solo per quel cretino di lou che come se non bastasse scrive una volta ogni morta di papa -