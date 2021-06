Paolo Bonolis | rivelazioni sul futuro della moglie

(Di lunedì 28 giugno 2021)in queste ore è stato ospite a “Facciamo finta che”, programma di R101, dove ha rivelato ulteriori indiscrezioni sul, confermando così la partecipazionedonna al Grande Fratello. Anche se mancano ancora diversi mesi alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“ gli autori sono già all’opera per far sì che l’amato reality ottenga il successo incredibile dello scorso anno. Mentre sul cast sono uscite solo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fortunatozeta : Niente da fare, adesso sto immaginando il sessantenne Paolo Bonolis alla guida del reboot di 'Tira & Molla' eo eo n… - DietrolaNotizia : Paolo Bonolis a R101 - ogniwonderland : stanotte ho sognato una puntata di ciao darwin in cui si sfidavano le 'larries' e le 'antis' e c'era paolo bonolis… - myloveisgilbert : @ellev___ paolo bonolis (??) e donald trump (??) - infoitcultura : Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip: l’esilarante reazione di Paolo Bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Si tratta della conduttrice di Ogni mattina, Adriana Volpe, e di Sonia Bruganelli, moglie di. È quindi ufficiale che sarà un parterre di opinioniste tutto al femminile, che ...Sonia Bruganelli , moglie di, si prepara in palestra per fare l' opinionista al GF Vip . In una diretta social insieme all'amico Alessandro Boero, da cui la bionda è inseparabile, rivela: ' Dopo sarò umile , andrò ...Paolo Bonolis in queste ore è stato ospite a “Facciamo finta che”, programma di R101, dove ha rivelato ulteriori indiscrezioni sul ...La compagna di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip. Le voci incessanti e le parole del marito e di Costanzo ...