Pallanuoto | Superfinal World League 2021 | l’Italia spazza via la Francia e consolida il primato nel gruppo A

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #Superfinal #WorldLeague 2021: l'#Italia spazza via la #Francia e consolida il primato nel gruppo A - sportface2016 : #Pallanuoto, #SuperfinalWorldLeague: #Italia in scioltezza contro la #Grecia, termina 11-8 - RaiSport : ????? Il ???? #Settebello campione del mondo comincia la Superfinal di #WorldLeague battendo facilmente a Tbilisi il… - sportface2016 : #Pallanuoto, Italia-Kazakistan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming #SuperfinalWorldLeague 2021 - sportface2016 : #Pallanuoto, il calendario della Superfinal di #WorldLeague 2021: programma, orari e come vedere le partite del… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Superfinal

GLI AZZURRI CONVOCATI CALENDARIO E TV DELLEDIRETTA TV E STREAMING - La partita è in programma alle ore 18.00 di lunedì 28 giugno e sarà visibile in diretta streaming su All Aquatics . In ...Il Settebello campione del mondo prosegue spedito la marcia nelledi World League, in scena a Tbilisi, in Georgia. Dopo aver battuto ieri il Kazakistan per 17 - 11 gli azzurri hanno battuto 11 - 8 (1 - 1, 4 - 3, 4 - 3, 2 - 1) la Grecia. Contro gli ...L’Italia spazza via la Francia con il punteggio di 14-7 nel match valevole per la terza giornata del girone A delle Superfinal della World League 2021 e balza al comando a punteggio pieno davanti all’ ...L'Italia ha vinto il Girone A a Tbilisi, in Georgia, dove si sta disputando la Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile, in programma fino a giovedì 1 luglio: domani scatta la second ...