Pallanuoto, Super Final World League 2021: Italia e Montenegro chiudono la prima fase a punteggio pieno (Di lunedì 28 giugno 2021) Oggi, lunedì 28 giugno, continua a Tbilisi (Georgia) la Super Final della World League 2021 di Pallanuoto maschile: la prima fase a gironi vede oggi i successi dell'Italia sulla Francia per 14-7 nel Girone A e del Montenegro per 16-8 nel Girone B sul Giappone. Le due formazioni vincenti chiudono la prima fase a punteggio pieno. Determinanti per gli incroci ai quarti gli altri incontri: la Grecia batte il Kazakistan per 14-9 ed é seconda ...

