Pallanuoto | Sandro Campagna | “Buona partita sul piano dell’attenzione | testa al Giappone”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Altro giro altra vittoria per la Nazionale italiana dialle Super Final di World League. Tre su tre nel girone preliminare per il Settebello in quel di Tbilisi. In terra georgiana gli azzurri si sono imposti per 14-7 sulla Francia, agguantando come prima del raggruppamento l’accesso ai quarti di finale: domani sfida al. Le parole ai microfoni FIN del ct azzurro: “Anche oggi abbiamo disputato unasul, della concentrazione e del rispetto degli avversari. Era questo che avevo chiesto ...

Se scendiamo in acqua senza la giusta concentrazione, rischiamo brutte figure" avverteCampagna dopo l'ennesimo successo, mai in discussione. GRANDE AVVIO ? Senza Bodegas (uscito un po' ...I ragazzi guidati dal commissario tecnicoCampagna dominano il primo quarto imponendosi 4 - 1, mentre i transalpini reagiscono nel secondo dando vita ad un'interessante battaglia che si ...Altro giro altra vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto alle Super Final di World League. Tre su tre nel girone preliminare per il Settebello in quel di Tbilisi. In terra georgiana gli azzur ...L’Italia spazza via la Francia con il punteggio di 14-7 nel match valevole per la terza giornata del girone A delle Superfinal della World League 2021 e balza al comando a punteggio pieno davanti all’ ...