Pagamenti in contanti, cambia il limite: la nuova cifra (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 2022 il limite del pagamento in contanti si farà ancora più stringente. Fino a fine anno questo limite è di 2mila euro A partire dal prossimo anno cambia ancora una volta il limite dei Pagamenti in contanti. Attualmente tale limite è di 1999,99 euro e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. A partire L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 2022 ildel pagamento insi farà ancora più stringente. Fino a fine anno questoè di 2mila euro A partire dal prossimo annoancora una volta ildeiin. Attualmente taleè di 1999,99 euro e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. A partire L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mrk4m1 : @Clodo76 @faffa42 @wireditalia @Luke_like Sono dati che devono essere coadiuvati da indagini ulteriori, anche 'fisi… - missonostufata : RT @Etruria72: Denaro contante è democrazia e libertà. Se lo abolissero, saremmo sudditi dei governi e delle banche. La Germania, prima eco… - Etruria72 : Denaro contante è democrazia e libertà. Se lo abolissero, saremmo sudditi dei governi e delle banche. La Germania,… - Itsangy12 : @itssoph_0 fammi sapere se accettano pagamenti in contanti - _yelle_ : @putyourhanzap ma non è obbligatorio anche per loro accettare pagamenti con carta? Tant’è che io cittadino non sono… -