Oroscopo Pesci, domani 29 giugno: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Occhio al vostro martedì, carissimi amici dei Pesci, perché sembra configurarsi come veramente pessimo a causa della Luna e di Mercurio. Non sembrate godere, in particolare, di grandi opportunità per quanto riguarda il lavoro, segnato da un paio di fastidi e problemi. Neppure ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Occhio al vostro martedì, carissimi amici dei, perché sembra configurarsi come veramente pessimo a causa della Luna e di Mercurio. Non sembrate godere, in particolare, di grandi opportunità per quanto riguarda il, segnato da un paio di fastidi e problemi. Neppure ...

