Oroscopo Capricorno, domani 29 giugno: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Il martedì che vi attende all’orizzonte, carissimi amici del Capricorno, non sembra essere particolarmente negativo, ma neppure ampiamente positivo. Sembra attendere una spesa particolarmente ingente che non avevate preventivato. Occhio alla sfera lavorativa, nella quale potrebbe essere meglio evitare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 29? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il martedì che vi attende all’orizzonte, carissimi amici del, non sembra essere particolarmente negativo, ma neppure ampiamente positivo. Sembra attendere una spesa particolarmente ingente che non avevate preventivato. Occhio alla sfera lavorativa, nella quale potrebbe essere meglio evitare ...

Advertising

Capricorno_astr : 28/giu/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Capricorno_astr : 28/giu/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 29 giugno 2021: previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Capricorno_astr : 28/giu/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - missbucci1 : OROSCOPO 28 GIUGNO - 5 LUGLIO - 2’PARTE ?? SAGITTARIO ?? CAPRICORNO ?? A... -